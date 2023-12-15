Кражу фотоаппарата из камеры хранения раскрыли брянские полицейские

Кражу сумки с фотоаппаратом из камеры хранения в магазине Брянска раскрыли по горячим следам полицейские. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратилась 53-летняя жительница Советского района Брянска. Она рассказала, что в магазине самообслуживания оставила сумку с фотоаппаратом и зарядным устройством в камере хранения. Когда женщина вернулась с покупками, то обнаружила ячейку пустой. Потерпевшая оценила технику в 25 тысяч рублей.

Участковые уполномоченные в тот же день установил подозреваемую в краже. 37-летняя жительница Брянского района уже попадала в поле зрения полиции. Сумку с фотоаппаратом полицейские обнаружили в квартире женщины.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.