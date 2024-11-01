Кражу газовых баллонов с дачи раскрыли брянские полицейские

Кражу газовых баллонов и инструментов с дачи раскрыли брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 63-летний житель Брянска. Приехав на дачу в посёлке Ходиловичи Жуковского района спустя почти полгода после последнего визита мужчина обнаружил отсутствие газовых баллонов, инструментов и металлической посуда.

Полицейские установили, что в чужом доме побывал 61-летний житель посёлка. Ранее

в поле зрения правоохранителей он не попадал. В дом он проник через окно, а имущество сдал в пункт приема металлолома.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». До суда фигуранта до суда отпустили под подписку о невыезде.