Подозреваемого в кражу из дома раскрыли правоохранители в Клетне. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница областного центра. В принадлежащий ей дом в посёлке Клетня разбив окно забрался вор. Злоумышленник забрал электрический чайник, утюг, плитку и кипятильник.

Оперативники уголовного розыска задержали 39-летнего жителя посёлка. Он уже судим за кражу в этом году.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурант находится под подпиской о невыезде.