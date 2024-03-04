Кражу из строящегося дома раскрыли брянские стражи порядка
Кражу инструментов и проводов из строящегося дома раскрыли брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился житель посёлка Большое Полпино. Из его строящегося дома пропали строительные инструменты, пять катушек с проводами и сварочный аппарат. Ущерб мужчина оценил в 85 тысяч рублей.
Стражи правопорядка выяснили, что злоумышленник проник в дом, отжав пластиковое окно. Оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. 29-летний житель посёлка уже был судим.
Фигуранта признался, что чужое имущество он продал через интернет. Причиненный ущерб он возместил.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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