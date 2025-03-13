Кражу колбасы и кофе раскрыли полицейские в Брянске

Брянца, подозреваемого в краже колбасы и кофе из магазина, задержали полицейские в областном центре. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники магазина самообслуживания в Фокинском районе Брянска обратились в полицию с заявлением о краже. Один из покупателей забрал с полок несколько упаковок сыра, колбасы и банок кофе. Не оплатив товар на более чем шесть тысяч рублей, он покинул торговый зал.

Участковый уполномоченный полиции установил личность магазинного вора. 29-летний житель областного центра ранее не раз был судим за аналогичные преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».