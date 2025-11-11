Кражу крупной суммы со счёта раскрыли полицейские в Дятьковском районе

Ранее судимого брянца, подозреваемого в кражу крупной суммы со счёта соседа, задержали полицейские в Дятьковском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Дятьковского района. С его банковского счёта пропали 48 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к краже причастен 25-летний сосед заявителя. Мужчина уже был судим за грабёж. Он незаметно воспользовался банковским приложением на телефоне потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».