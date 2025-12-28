Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Две иномарки столкнулись на перекрёстке в Карачеве

2025, 28 декабря 15:52
Две иномарки столкнулись на перекрёстке в Карачеве. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

 

 

Днём 27 декабря в городе Карачев произошла авария. На улице Первомайская 45-летний мужчина за рулём автомобиля Mercedes-Benz при выезде на перекрёсток со второстепенной дороги не пропустил Ford Focus. 61-летний водитель ехал прямо по главной дороге. После столкновения Ford врезался в забор жилого дома.

Атомобилист из Ford получил травмы. Госпитализация ему не потребовалась.

На автомобилиста из Mercedes-Benz инспекторы завели административное расследование за управление транспортом водителей, лишённым права управления.

