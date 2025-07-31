Кражу ноутбука из дома раскрыли стражи порядка в Карачеве. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 45-летний житель Карачева. Из его дома пропали ноутбук и музыкальная колонка. Ущерб составил около 11 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что в жильё к потерпевшему проник безработный 47-летний житель города. В этом году подозреваемый уже был осужден за совершение кражи. Похищенную технику правоохранители у него изъяли и вернули владельцу.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.