Кражу ноутбука из такси раскрыли брянские стражи порядка

Подозреваемую в краже ноутбука из такси 57-летнюю жительницу Брянска задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 20-летняя жительница Бежицкого района Брянска. После поездки на такси девушка заметила пропажу ноутбука. Она сразу же связалась с водителем, но тот утверждал, что забытой сумки с устройством в салоне не находил. Ущерб превысил 42 тысячи рублей.

Полицейские установили, что к краже причастна другая пассажирка такси. 57-летняя жительница Брянска уже ранее была судима. Полицейские пришли к женщине домой. Подозреваемая рассказала, что сразу заметила на заднем сиденье автомобиля забытую сумку с ноутбуком и забрала её себе. Ноутбук полицейские изъяли и вернули законной владелице.

Фигурантке предъявлено обвинение в краже. Ей грозит до пяти лет колонии.