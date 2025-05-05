Кражу продуктов из магазина раскрыли брянские полицейские

Подозреваемую в краже продуктов из магазина задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Работники магазина самообслуживания в Карачеве обратились в полицию с заявлением о краже. Из торгового зала пропали продукты на более чем 6000 рублей.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемую в краже. 40-летняя жительница города уже была судима за дачу взятки.

Возбуждено уголовное дело.