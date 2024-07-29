Кражу продуктов раскрыли брянские полицейские
Кражу продуктов из магазина в Сельцо раскрыли брянские полицейские. О происшествии сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился директор магазина самообслуживания в городе Сельцо. Из торгового зала неизвестный вор вынес продукты на более чем три тысячи рублей.
Полицейские установили личность подозреваемого. 33-летний житель Жуковского района уже был судим в этом году за кражу 33-летний житель Жуковского района.
Возбуждено уголовное дело.
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