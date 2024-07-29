Кражу продуктов раскрыли брянские полицейские

Кражу продуктов из магазина в Сельцо раскрыли брянские полицейские. О происшествии сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился директор магазина самообслуживания в городе Сельцо. Из торгового зала неизвестный вор вынес продукты на более чем три тысячи рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого. 33-летний житель Жуковского района уже был судим в этом году за кражу 33-летний житель Жуковского района.

Возбуждено уголовное дело.