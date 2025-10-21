Кражу продуктовой тележки из магазина раскрыли полицейские в Брянске

Рецидивиста, подозреваемого в краже продуктовой тележки из магазина, задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полиции обратился директор сетевого магазина в Бежицком районе Брянска. Из торгового зала пропала многофункциональная корзина для продуктов. Ущерб превысил 7000 рублей.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции оперативно задержали подозреваемого в краже. 51-летний житель города не раз уже был судим. Он пояснил правоохранителям, что воспользовался отсутствием персонала магазина у зоны выгрузки товара. Похищенное имущество фигуранта планировал продать. Тележку полицейские изъяли.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.