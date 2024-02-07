Кражу проводов и столовых приборов с дачи раскрыли брянские полицейские
Кражу электропроводов, железного бака и столовых приборов с дачи раскрыли брянские полицейские. Об этом рассказали в региональном УМВД.
В полицию с заявлением о краже обратился 29-летний брянец. Приехав на дачу в Володарском районе областного центра он обнаружили исчезновение металлических столовых приборов и посуды из кухни, а также железного бака из бани. Кроме того, в доме были срезаны все электропровода.
Стражи порядка выяснили, что к преступлению причастен ранее неоднократно судимый 38-летний житель Брянска. Он признался, что сдал похищенное в пункт приема металлолома.
Мужчине предъявили обвинение. Он находится под стражей.
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