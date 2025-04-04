Кражу шоколада раскрыли полицейские в Брянске

Кражу шоколада на 16 тысяч рублей из магазина раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Серию краж шоколада из сетевого магазина в Брянске раскрыл участковый уполномоченный полиции. Момент преступления попал на запись камер видеонаблюдения в торговом зале. Трижды за месяц один из посетителей набирал в большой пакет шоколад и покидал магазин. Сумма ущерба превысила 16 тысяч рублей.

43-летнего жителя Брянска, подозреваемого в краже, задержали. Он признался, что продал товары неизвестным.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовных дел.