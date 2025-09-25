Кражу смартфона по горячим следам раскрыли брянские полицейские

Рецидивиста, подозреваемого в краже дорогостоящего смартфона у кассира, по горячим следам задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась продавец-кассир магазина самообслуживания в Советском районе Брянска. У женщины пропал смартфон стоимостью около 90 тысяч рублей.

Момент кражи попал на запись камеры видеонаблюдения. Оперативники уголовного розыска по горячим следам задержали 37-летнего брянца. Он уже был судимость за аналогичное преступление.

Похищенный телефон полицейские изъяли. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.