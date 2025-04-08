Кражу спиртного из магазинов раскрыли брянские участковые полиции. Об это сообщили в региональном УМВД.

В полицию с заявлениями о кражах обратились работники двух магазинов самообслуживания в Карачевском районе. Из торговых точек пропали бутылки с алкоголем на более чем 12 тысяч рублей.

Участковые уполномоченные полиции быстро установили личность подозреваемого в преступлениях. 40-летний житель Орловской области уже был сущий за кради. Возбуждено уголовное дело.