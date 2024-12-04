Кражу ста плиток шоколада раскрыли брянские стражи порядка

Подозреваемого в краже ста плиток шоколада задержали брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратились представители магазина самообслуживания в Володарском районе Брянска. Из торгового зала пропали около сотни плиток шоколада. Ущерб превысил более 13 тысяч рублей.

Момент кражи попал на записи камер видеонаблюдения. Посетитель сложил в большой непрозрачный пакет плитки шоколада, после чего покинул магазин.

Полицейские установили личность подозреваемого. 35-летний житель Советского района не раз был судим за аналогичные преступления. Фигурант успел продать шоколадки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».