Кражу стиральной машины и телевизора из съемной квартиры раскрыли брянские полицейские

Подозреваемого в краже стиральной машины и телевизора из съемной квартиры задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Оперативники уголовного розыска раскрыли кражу бытовой техники из квартиры в доме на территории Бежицкого района Брянска. Правоохранители установили, что жильё снимал ранее судимый за аналогичное преступление 34-летний житель областного центра. Он решил поправить свое финансовое положение и продал чужую стиральную машину и телевизор.

Похищенный телевизор правоохранители изъяли. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».