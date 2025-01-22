Кражу телефона и цепочки у прохожего раскрыли полицейские в Брянске

Подозреваемого в краже телефона и цепочки у прохожего задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 38-летний житель Бежицкого района областного центра. У него пропал мобильный телефон и серебряная цепочка с кулоном. Ущерб превысил 30 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен ранее судимый 31-летний житель Брянска. Мужчину задержали. Он рассказал, что заметил потерпевшего спящим на улице около бара. Фигурант похитил чужое имущество и продал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».