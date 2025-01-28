Кражу телефона и денег у посетителя кафе раскрыли брянские полицейские

Подозреваемого в краже телефона и денег у посетителя кафе задержали полицейские в Унечском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 59-летний житель Унечского района. В помещении кафе у мужчины из куртки выпал мобильный телефон, в чехле которого находилось 30 тысяч рублей. Заявитель не заметил этого, зато стоявший обратил внимание стоявший рядом мужчина. Он сделал вид, что обронил свои очки, а вместе с ними поднял с пола чужой смартфон. Затем мужчина поспешил скрыться из кафе.

Полицейские задержали подозреваемого в краже. 22-летний житель района уже был судим. Молодой человек вернул телефон и обязался возместить ущерб. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.