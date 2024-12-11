Кражу телефона из кафе раскрыли брянские полицейские

Подозреваемую в краже телефона у посетительницы кафе задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 46-летняя жительница Дятьковского района. Во время отдыха в кафе неизвестный злоумышленник вытащил из кармана оставленной на стуле куртки её мобильный телефон. Гаджет стоил 14 тысяч рублей.

Оперативники установили и задержали подозреваемую в преступлении. 48-летняя уже была судима. Телефон полицейские у нее изъяли и вернули законной владелице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».