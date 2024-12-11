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Кражу телефона из кафе раскрыли брянские полицейские

2024, 11 декабря 08:03 Происшествия
Кражу телефона из кафе раскрыли брянские полицейские
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Подозреваемую в краже телефона у посетительницы кафе задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратилась 46-летняя жительница Дятьковского района. Во время отдыха в кафе неизвестный злоумышленник вытащил из кармана оставленной на стуле куртки её мобильный телефон. Гаджет стоил 14 тысяч рублей.

Оперативники  установили и  задержали подозреваемую в преступлении. 48-летняя уже была судима. Телефон полицейские у нее изъяли и вернули законной владелице.

Возбуждено уголовное дело по статье  «Кража».

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