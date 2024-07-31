Кражу телефона у подростка раскрыли стражи порядка в Климово
Подозреваемого в краже телефона у подростка задержали стражи порядка в Климово. Об том сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратилась жительница посёлка Климово. У её 14-летнего родственника пропал мобильный телефон. Смартфон подросток потерял около школы.
Полицейские выяснили, что гаджет, стоимостью более пяти тысяч рублей, нашёл 23-летний мужчина. Он решил оставить его себе.
Правоохранители изъяли телефон и вернули его владельцу. Мужчине предъявили обвинение в краже. До суда фигурант находится под подпиской о невыезде.
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