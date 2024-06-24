Кражу телефона у посетительницы кафе раскрыли брянские полицейские

Полицейские задержали подозреваемого в краже телефона у посетительницы кафе в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Бежицкого района Брянска. Из её сумки пропал мобильный телефон, когда она отдыхала в кафе. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. 44-летний житель Володарского района Брянска уже не раз был судим.

Фигурант рассказал, что в кафе подсел за столик к потерпевшей и угостил её спиртным. Когда женщина отвлеклась, он незаметно вытащил из сумки мобильный телефон. Гаджет он сдал в ломбард. Технику полицейские изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».