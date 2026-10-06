Герой России из Дятьковского района стал депутатом Госдумы от Калининградской области

2026, 06 октября 10:55

Герой России из Дятьковского района стал депутатом Госдумы от Калининградской области. Об этом рассказали в издании «КП Брянск».

Уроженец посёлка Любохна Дятьковского района Брянской области, Герой Российской Федерации, полковник ФСБ Андрей Козлов стал депутатом Государственной думы. Он выдвигался кандидатом от Калининградской области. Там Андрей Козлов был советником губернатора по безопасности в региональном правительстве.

Андрей Козлов после окончания Брянского строительного техникума в 1991 году ушёл служить в армию. Вся его жизнь связала со службой. В составе спецназа МВД участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. Затем в ФСБ он с коллегами штурмовал захваченный террористами самолёт, отбивал атомную подводную лодку «Вепрь», и участвовал в множестве других спецопераций в составе подразделения «Вымпел». Со службы он уволился в Калининграде в 2021 году в звании полковника.

А уже в 2022 году стал добровольцем отряда «Барс».

В августе 2024 года в Курской области рота под командованием Андрея Козлова не допустила прорыв превосходящих сил ВСУ. Полковник Козлов был награждён звездой Героя России, тремя орденами Мужества и двумя медалями «За отвагу».

«Поздравляем нашего земляка с избранием в Государственную Думу и желаем ему дальнейших успехов в службе на благо России, Калининградской области и родной Брянщины. Его опыт и знания ещё пригодится Родине, в том числе в укреплении побратимских связей между нашими регионами. Сейчас и Брянск, и Калининград находятся на особом положении. Мы не просто приграничные области, но являемся форпостами, защищающими нашу страну от противника и недружественных соседей. Поддержка самому западному региону России сейчас очень важна для калининградцев, чтобы они чувствовали уверенность, зная, что вся страна с ними», – отметил создатель Общества Брянско-Калининградской дружбы, журналист Григорий Кожурин.