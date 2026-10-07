Девять студентов техникума в Трубчевске пострадали при атаке беспилотника в конце сентября

2026, 07 октября 11:35

На прошлой неделе Брянская область столкнулась с атаками ВСУ на мирных жителей. Утром в среду, 30 сентября, в городе Трубчевске беспилотники ударили по автоцистерне около молочного комбината. Травмы получили 12 человек, в том числе девять студентов автомеханического техникума, из которых семь — несовершеннолетних. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

По информации издания АиФ в Брянске, перед парами молодые люди зашли в магазин, а затем стояли и разговаривали, рассказала федеральным журналистам подруга тяжелораненого 17‑летнего студента. Мать пострадавшего уточнила, что осколок вошёл юноше в затылок и остановился возле лба.

В тот же день подростка доставили в областную больницу в городе Брянск. Его осмотрели нейрохирурги и провели необходимые обследования. После консультации с Национальным медицинским исследовательским центром нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко врачи решили перевезти подростка в столицу для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов 30 сентября рассказал, что пять пострадавших, в том числе четверо несовершеннолетних, находятся в больницах Брянска в состоянии средней тяжести. Ещё шестеро получили медицинскую помощь амбулаторно. Координировал лечение Федеральный центр медицины катастроф.

Однако атака в Трубчевске стала не единственной на прошлой неделе. В четверг, 1 октября, в Погаре 16‑летний подросток был ранен после сброса взрывного устройства с беспилотника. В воскресенье, 4 октября, беспилотник ударил по зданию школы в селе Суворово Погарского района. Обошлось без пострадавших.

Большинство учебных заведений в приграничье с 1 октября перешли на дистанционное обучение. На удалёнке находится свыше 70 школ и семь учреждений среднего профессионального образования в семи муниципалитетах Погарского, Трубчевского, Климовского, Севского и Суземского районов, а также в Новозыбковского и Стародубского городских округов. Та же мера коснулась семи учреждений среднего профессионального образования. Ограничения действуют до пятницы, 9 октября.

Власти региона призывают жителей быть внимательными и соблюдать меры предосторожности. При обнаружении подозрительных предметов сообщать о находке по номеру 112.