Кражу телефона у школьника раскрыли брянские полицейские

Кражу телефона из рюкзака в брянской школе раскрыли полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В одной из брянских школ в начале года произошёл инцидент. 14-летний подросток лишился мобильного телефона. Гаджет стоимостью 11 тысяч рублей мальчик хранил в рюкзаке. Сумку он оставил в школьной раздевалке без присмотра.

Полицейские выяснили, что к краже причастна 15-летняя одноклассница потерпевшего. Девочка уже состоит на учете в полиции. Он призналась в краже и вернула телефон.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье.