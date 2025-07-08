Кражу телевизора и часов из дома раскрыли брянские полицейские
Кражу телевизора и часов из дома раскрыли брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Оперативники уголовного розыска раскрыли кражу из частного дома в посёлке Алтухово. Правоохранители выяснили, что отсутствием собственника в жилье воспользовался 65-летний житель Навлинского района. Он забрал телевизор, видеопроигрыватель и настенные часы.
Подозреваемого задержали правоохранители. Возбуждено уголовное дело.
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