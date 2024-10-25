Кражу техники из магазина раскрыли брянские участковые полиции

Подозреваемого в крупной краже техники из магазина задержали брянские участковые полиции. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию Фокинского района обратился директор магазина электроники и бытовой техники. Из торгового зала пропали шесть компьютерных мышей и наушников. Ущерб составил почти 55 тысяч рублей.

Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения магазина. Посетитель положил товары с полок в свой рюкзак, после чего быстро покинул магазин, минуя кассу.

Участковые уполномоченные полиции оперативно установили личность подозреваемого. 32-летний брянец не раз уже был судим за кражи.

Мужчину задержали полицейские. Фигурант рассказал, что распродал товары на улице прохожим.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.