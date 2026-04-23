Кражу товаров из магазина раскрыли стражи порядка в Брянске

2026, 23 апреля 10:49

Кражу товаров из магазина раскрыли стражи порядка в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратились сотрудники сетевого магазина в городе Брянске. Из торгового зала пропали продукты и средства гигиены на 12500 рублей.

Правоохранители выяснили, что двое молодых людей воспользовались тем, что за их действиями никто не наблюдает. Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемых – ранее судимых 23-летнего уроженца Брянской области и его 29-летнего приятеля из Смоленской области. Оба проживают в городе Рославль.

Фигурантам предъявлено обвинение в краже. Ущерб они возместили.