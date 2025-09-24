Кражу триммера из частного дома в брянском посёлке раскрыли правоохранители

34-летнюю женщину, подозреваемую в краже триммера из частного дома в брянском посёлке, задержали правоохранители. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратились владелица частного дома в поселке Алтухово Навлинского района. Ночью из надворной постройки пропал бензотриммер стоимостью около 5000 рублей.

Полицейские установили обстоятельства кражи. В чужое домовладение проникла 34-летняя жительница посёлка. Она призналась, что в момент совершения преступления была пьяна. Похищенное имущество стражи порядка у женщины изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».