Система ПВО уничтожила ракету С-200 над Клинцовским районом накануне

2026, 27 января 08:16

Система ПВО уничтожила ракету С-200 над Клинцовским районом накануне. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

26 января ВСУ предприняли попытку нанести ракетный удар по Брянской области. Подразделения противовоздушной обороны над Клинцовским районом сбили зенитно-управляемую ракету С-200. Фрагменты воздушной цели упали на жилой сектор.

«К сожалению, одна женщина получила ушиб мягких тканей. Пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.

Четыре частных жилых дома были разрушены, а более 50 — получили повреждения. Кроме того, в двух многоквартирных домах выбиты окна.