Брянские биатлонисты стали вторыми на чемпионате ЦФО

2026, 27 января 17:37
Брянские биатлонисты стали вторыми на чемпионате ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.  

В городе Калуга на прошлой неделе прошли чемпионат и первенство по полиатлону в дисциплине «троеборье с бегом». В соревнованиях участвовали спортсмены из Московской, Калужской, Брянской и Рязанской областей.

На чемпионате в личном первенстве среди мужчин первое место занял брянец Максим Подтыкайлов. Третьим стал Роман Сафронов. Среди команд спортивных клубов Карачевская спортшкола завоевала бронзовую медаль. А сборная региона заняла второе место в командном зачёте.

На первенстве среди девушек 14-15 лет золотую медаль завоевала брянская спортсменка Мария Аксютина. Серебряными призёрами стали Михаил Дегтев, Дарья Давыдова и Трофим Цепляев. 

В турнирной таблице Карачевская спортивная школа заняла вторую строчку.

