Кражу велосипеда из общежития раскрыли полицейские в Брянске

Подозреваемого в кражу велосипеда из общежития задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию с заявлением о краже обратилась жительнице Бежицкого района Брянска. В коридоре общежития она оставила свой велосипед. Транспорт противоугонным тросом она пристегнула, но его злоумышленник перерезал. Ущерб составил около 8 000 рублей.

Правоохранители установили подозреваемого в краже – 41-летнего жителя города. Велосипед полицейские обнаружили в его жилье. Он планировал пользоваться транспортом сам.

Фигуранту предъявлено обвинение по статье «Кража». Имущество вернули законной владелице.