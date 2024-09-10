Кражу велосипеда раскрыли стражи порядка в Суражском районе

Рецидивиста, подозреваемого в краже велосипеда, задержали стражи порядка в Суражском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Житель Суражского района обратился в полицию с заявлением о краже. Добычей дора стал оставленный на улице возле дома велосипед. Транспортное средство стоимостью 18 тысяч рублей не было пристегнуто противоугонным тросом.

Полицейские в тот же день установили подозреваемого в краже. 44-летний мужчина уже был судим. Похищенный велосипед стражи порядка у него изъяли.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».