Кражу велосипеда за сутки раскрыли полицейские в Брянске

2026, 02 июля 14:35

Кражу велосипеда за сутки раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В дежурную часть полиции обратился житель многоквартирного дома. Ночью из подъезда пропал принадлежащий ему велосипед. Ущерб заявитель оценил в 8 000 рублей.

Оперативники уголовного розыска в течение суток задержали подозреваемого в краже. 41-летний мужчина ранее уже был судим. В день происшествия фигурант находился в гостях у своего знакомого в доме заявителя. После употребления спиртных напитков подозреваемый уехал на чужом велосипеде к себе домой.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Транспортное средство полицейские вернули законному владельцу.