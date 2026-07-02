Кражу велосипеда за сутки раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В дежурную часть полиции обратился житель многоквартирного дома. Ночью из подъезда пропал принадлежащий ему велосипед. Ущерб заявитель оценил в 8 000 рублей.
Оперативники уголовного розыска в течение суток задержали подозреваемого в краже. 41-летний мужчина ранее уже был судим. В день происшествия фигурант находился в гостях у своего знакомого в доме заявителя. После употребления спиртных напитков подозреваемый уехал на чужом велосипеде к себе домой.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Транспортное средство полицейские вернули законному владельцу.