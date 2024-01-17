Кражу ювелирных украшений раскрыли стражи порядка Брянска
Подозреваемого в краже ювелирных украшений из шкатулки задержали правоохранители Брянска. Об этом сообщили в региональном УМВД.
О краже семи ювелирных изделий в полицию заявила 49-летняя жительница Советского района Брянска. Золотые кольца, два кулона, цепочка и серьги исчезли из шкатулки.
Полицейский выяснили, что к краже причастен 36-летний знакомый потерпевшей. Некоторое время он жил в квартире женщины. Злоумышленник по одному забирал ювелирные украшения и сдавал в ломбард. Стражам порядка удалось вернуть цепочку с кулоном и кольцо.
Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».
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