Кражу золотых украшений из квартиры раскрыли брянские стражи порядка

2026, 21 января 15:44

Кражу золотых украшений из квартиры раскрыли брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию Брянска обратилась 25-летняя жительница Фокинского района. Из её квартиры пропали два золотых кулона и цепочка стоимостью 14 тысяч рублей.

Правоохранители выяснили, что к хищению причастен 18-летний знакомый потерпевшей. Парень был у неё в гостях и увидел хранившиеся на полке в шкафу ювелирные изделия. Похищенные украшения он сдал в ломбард.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту предъявлено обвинение в краже. Украшения получение изъяли и вернули законной владелице.