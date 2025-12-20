Суд отправил в СИЗО 21-летнюю жительницу Брянск, обвиняемую в убийстве сожителя. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Брянские следователи возбудили уголовное дело об убийстве. В преступлении подозревают 21-летнюю жительницу города Брянска.
По версии следствия, инцидент произошёл ночью 14 декабря 2025 года в комнате общежития по улице Академика Королева. Подозреваемая поссорилась со своим сожителем. Девушка ударила мужчину кухонным ножом в туловище. Потерпевший умер от полученного ранения той же ночью в больнице.
Подозреваемой следователи предъявили обвинение. Суд заключил её под стражу.