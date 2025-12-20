Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
21-летнюю жительницу Брянск обвинили в убийстве сожителя

2025, 20 декабря 10:38
Суд отправил в СИЗО 21-летнюю жительницу Брянск, обвиняемую в убийстве сожителя. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

Брянские следователи возбудили уголовное дело об убийстве. В преступлении подозревают 21-летнюю жительницу города Брянска. 

По версии следствия, инцидент произошёл ночью 14 декабря 2025 года в комнате общежития по улице Академика Королева. Подозреваемая поссорилась со своим сожителем. Девушка ударила мужчину кухонным ножом в туловище. Потерпевший  умер от полученного ранения той же ночью в больнице.

Подозреваемой следователи предъявили обвинение. Суд заключил её под стражу.

