Криминал

Брянца ждёт суд за пожар в доме знакомой из-за конфликта

2025, 09 декабря 13:03
Брянца ждёт суд за пожар в доме знакомой из-за конфликта
Брянца ждёт суд за пожар в доме знакомой из-за конфликта. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело об умышленном уничтожение чужого имущества и незаконном проникновении в жилище. Приговор выслушает в ранее судимый 43-летний житель областного центра. 

По версии следствия, в сентябре 2024 года мужчина незаконно проник в дом знакомой из-за конфликта на почве разногласий по оплате ремонтных работ. Спустя девять месяцев он вновь проник на территорию домовладения женщины. Он облил из бутылки  легковоспламеняющейся жидкостью её автомобиль Haval Dargo и поджёг. Огонь перекинулся на навес и нажилой дом. Ущерб превысил 3,5 млн рублей.

На банковские счета обвиняемого наложен арест. 

