Брянец отправился в тюрьму за убийство 12-летней давности

Брянец отправился в тюрьму за убийство знакомого 12-летней давности. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В законную силу вступил приговор по уголовному делу об убийстве, совершенном 12 лет назад. В колонию на восемь лет отправится 70-летний житель Суземского района.

8 августа 2013 года пьяный фигурант в доме в деревне Гаврилова Гута поссорился с 50-летним знакомым. Он ударил приятеля ножом в сердце. Потерпевший умер на месте. А фигурант утопил тело в болоте около деревни.

Адвокаты осужденного оспорили приговор. Но суд апелляционной инстанции жалобу отклонил.