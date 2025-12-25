Брянец лишился свободы и машины за повторное нетрезвое вождение

2025, 25 декабря 10:50

Житель Дубровского района, повторно севший за руль в нетрезвом состоянии, лишился свободы и автомобиля. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Приговор по делу о повторном управлении автомобилем в нетрезвом состоянии вынес брянский суд. На скамье подсудимых оказался 36-летний житель Дубровского района.

Ночью 31 августа 2025 года на трассе автодороге «Орел-Брянск-Смоленск» в посёлке Сеща сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Mercedes-Benz. За рулём был нетрезвый фигурант. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное деяние и был лишён водительского удостоверения. Машина принадлежала супруге нарушителя.

Суд приговорил виновного к одному году лишения свободы в колонии-поселении. Иномарка конфискована и обращена в собственность государства. Решение не вступило в законную силу.