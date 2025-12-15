Брянские полицейские раскрыли мошенничество с оформлением микрозаймов

2025, 15 декабря 08:19

Полицейские задержали жительницу Клинцовского района, незаконно оформившую кредиты на почти полмиллиона рублей по паспорту родственника.

В полицию на прошлой неделе обратился житель Клинцовского района. На мужчину были незаконно оформлены несколько микрозаймов на сумму более 484 тысяч рублей. О кредитах заявитель узнал после звонка из финансовой организации с напоминанием о необходимости погасить задолженность.

Правоохранители выяснили, что десять микрозаймов оформила 34-летняя родственница потерпевшего. Она использовала для этого снимок его паспорта. Полученные обманным путем деньги фигурантка потратила на покупку продуктов и одежды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Женщине предъявили обвинение.