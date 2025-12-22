Брянские стражи порядка раскрыли кражу товаров на 5000 рублей из магазина

Брянские стражи порядка задержали жительницу посёлка Любохна, подозреваемую в краже товаров на 5000 рублей из магазина. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию накануне обратились сотрудники магазина самообслуживания в посёлке Любохна. Из торгового зала пропали средства гигиены и бытовая химия на более чем 5000 рублей.

Стражи правопорядка получили доказательства причастности к преступлению 20-летней жительницы Дятьковского района. Ранее закон девушка не нарушала.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.