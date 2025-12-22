Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Криминал

Брянские стражи порядка раскрыли кражу товаров на 5000 рублей из магазина

2025, 22 декабря 13:19
Брянские стражи порядка раскрыли кражу товаров на 5000 рублей из магазина
Брянские стражи порядка задержали жительницу посёлка Любохна,  подозреваемую в краже товаров на 5000 рублей из магазина. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

В полицию накануне обратились сотрудники магазина самообслуживания в посёлке Любохна. Из торгового зала пропали средства гигиены и бытовая химия на более чем 5000 рублей. 

Стражи правопорядка получили доказательства причастности к преступлению 20-летней жительницы Дятьковского района. Ранее закон девушка не нарушала.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

