Ограбление пенсионерки раскрыли брянские полицейские за один день в Унечском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратилась пожилая жительница Унечского района. Ночью в дом к женщине проник злоумышленник. Хозяйка жилья заметила грабителя, но тот сбежал, прихватив 5000 рублей.
В тот же день правоохранители задержали подозреваемую в грабеже 40-летнюю местную жительницу. Она уже ранее была судима. Фигурантка вернула пенсионерке деньги.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».