Ограбление пенсионерки раскрыли брянские полицейские за один день

2025, 28 ноября 18:43

Ограбление пенсионерки раскрыли брянские полицейские за один день в Унечском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась пожилая жительница Унечского района. Ночью в дом к женщине проник злоумышленник. Хозяйка жилья заметила грабителя, но тот сбежал, прихватив 5000 рублей.

В тот же день правоохранители задержали подозреваемую в грабеже 40-летнюю местную жительницу. Она уже ранее была судима. Фигурантка вернула пенсионерке деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».