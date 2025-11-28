Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Ограбление пенсионерки раскрыли брянские полицейские за один день

2025, 28 ноября 18:43
Ограбление пенсионерки раскрыли брянские полицейские за один день в Унечском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

В полицию обратилась пожилая жительница Унечского района. Ночью в дом к женщине проник злоумышленник. Хозяйка жилья заметила грабителя, но тот сбежал, прихватив  5000 рублей.

В тот же день правоохранители задержали подозреваемую в грабеже 40-летнюю местную жительницу. Она уже ранее была судима. Фигурантка вернула пенсионерке деньги. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

