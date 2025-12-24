Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Кражу коровы раскрыли стражи порядка в Карачевском районе

2025, 24 декабря 17:23
Кражу коровы раскрыли стражи порядка в Карачевском районе
Источник фото

Кражу коровы, совершённой летом, раскрыли стражи порядка в Карачевском районе. Об этом рассказали в региональном УМВД. 

В августе 2025 года в Карачевском районе с территории частного домовладения пропала одна из коров, оставленных на ночной выпас. О преступлении в полицию заявил владелец фермы. Ущерб составил почти 100 тысяч рублей.

Правоохранители обнаружили в километре от населённого пункта части, оставшиеся после разделки животного. Стражи порядка в ходе расследования смогли получить доказательства причастности к краже коровы 28-летнего жителя Орловской области. Мужчина живёт недалеко от границы с Брянщиной. Ночью он забрался в чужое подсобное хозяйство, забил животное и забрал мясо.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант обязался возместить причиненный ущерб.

Метки: , , ,

Читайте также

95 лет БГИТУ: как провинциальный вуз стал центром притяжения для студентов со всего мира
24 декабря 18:11
95 лет БГИТУ: как провинциальный вуз стал центром притяжения для студентов со всего мира
Житель Севска отправился в колонию за избиение 84-летней пенсионерки
24 декабря 15:21
Житель Севска отправился в колонию за избиение 84-летней пенсионерки
Брянский баскетболист в составе сборной страны победил на международном мультиспортивном турнире
24 декабря 14:44
Брянский баскетболист в составе сборной страны победил на международном мультиспортивном турнире

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13731) брянск (6708) ДТП (2640) ГИБДД (2161) прокуратура (1993) уголовное дело (1943) суд (1777) Александр Богомаз (1753) авария (1622) мчс (1439) коронавирус (1272) умвд (1000)