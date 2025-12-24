Кражу коровы раскрыли стражи порядка в Карачевском районе

Кражу коровы, совершённой летом, раскрыли стражи порядка в Карачевском районе. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В августе 2025 года в Карачевском районе с территории частного домовладения пропала одна из коров, оставленных на ночной выпас. О преступлении в полицию заявил владелец фермы. Ущерб составил почти 100 тысяч рублей.

Правоохранители обнаружили в километре от населённого пункта части, оставшиеся после разделки животного. Стражи порядка в ходе расследования смогли получить доказательства причастности к краже коровы 28-летнего жителя Орловской области. Мужчина живёт недалеко от границы с Брянщиной. Ночью он забрался в чужое подсобное хозяйство, забил животное и забрал мясо.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант обязался возместить причиненный ущерб.