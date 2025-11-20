Кражу перфоратора из мастерской в Брянске раскрыли стражи порядка

Рецидивиста, подозреваемого в краже перфоратора из мастерской в Брянске, задержали стражи порядка за пределами региона. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД.

В полицию обратился 39-летний житель Бежицкого района Брянска. Из его мастерской пропал перфоратор стоимостью свыше 45 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к краже причастен ранее судимый 34-летний житель Карачевского района. Он работал у заявителя в мастерской. Воспользовавшись отсутствием потерпевшего фигурант забрал перфоратор и сдал в ломбард. Выручив небольшую сумму денег он уехал из Брянской области. Стражи порядка задержали мужчину, а также изъяли похищенную технику.

Фигуранту предъявлено обвинение в краже.