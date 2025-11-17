Лжебанкиры похитили свыше четырёх миллионов рублей у брянцев за неделю

Лжебанкиры похитили свыше четырёх миллионов рублей у четырёх брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе жертвами дистанционных мошенников стали 18 жителей Брянской области. Они лишились 5 135 000 рублей.

Большая часть суммы досталась лжебанкирам. Злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они информировали потерпевших о якобы подозрительных переводах, ошибочных списаниях, блокировке счетов. Жертвы сами называли незнакомцам конфиденциальные данные, в том числе коды для подтверждения операций. Некоторые переводили свои сбережения с «уязвимого» на якобы безопасный счёт. Всего лжебанкиры похитили у четырех потерпевших 4 254 000 рублей.