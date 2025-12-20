Оператора пункта выдачи заказов в Красной Горе ждёт суд по обвинению в краже

Оператора пункта выдачи заказов маркетплейса в Красной Горе ждёт суд по обвинению в краже ноутбука. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о краже товаров маркетплейса в посёлке Красная Гора. Приговор выслушает 26-летний работник пункта выдачи.

По версии следствия, 10 ноября 2025 года в Красной Горе оператор фигурант отключил камеры видеонаблюдения в пункте выдачи, извлёк ноутбук из упаковки. Затем он заклеил коробку, спрятал технику и включил камеры. В присутствии коллег он притворялся, что нашёл пустую коробку из-под техники и оформил возврат. Ущерб превысил 70 тысяч рублей.

Полицейские вернули ноутбук маркетплейсу.