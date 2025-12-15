Лжебанкиры похитили свыше шести миллионов рублей у брянцев за неделю

2025, 15 декабря 16:20

Лжебанкиры похитили свыше шести миллионов рублей у восьми брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлую неделю в полицию Брянской области обратились 24 жертвы дистанционных мошенников. Потерпевшие лишились 8 627 000 рублей.

В ряде случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они информировали жертв о подозрительных действиях со счетами и картами. Потерпевшие сами называли конфиденциальные данные, в том числе коды для подтверждения операций. Некоторые брянцы по указанию незнакомцев переводили свои сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счет. Всего лжебанкиры выманили у потерпевших 6 038 000 рублей.