Криминал

Лжебанкиры похитили свыше шести миллионов рублей у брянцев за неделю

2025, 15 декабря 16:20
Лжебанкиры похитили свыше шести миллионов рублей у брянцев за неделю
Лжебанкиры похитили свыше шести миллионов  рублей у восьми брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

На прошлую неделю в полицию Брянской области обратились 24 жертвы дистанционных мошенников. Потерпевшие лишились 8 627 000 рублей.

В ряде случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они информировали жертв о подозрительных действиях со счетами и картами. Потерпевшие сами называли конфиденциальные данные, в том числе коды для подтверждения операций. Некоторые брянцы по указанию незнакомцев переводили свои сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счет. Всего лжебанкиры выманили у потерпевших 6 038 000 рублей.

