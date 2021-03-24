Криминалисты собрали улики на месте обнаружения тела младенца в Брянске

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство малолетнего».

По факту гибели новорожденного ребенка в Брянске возбудили уголовное дело. Напомним, утром 24 марта тело младенца обнаружили в лесу Заставище – как уточнили в региональном следственном управлении, в 280 метрах от дома № 32 по улице Дружбы в Бежицком районе. Очевидцы рассказали, что у ребенка был проломлен череп, а труп обгорел.

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство малолетнего». Брянские следователи совместно со следователями-криминалистами следственного управления и экспертами-криминалистами органа внутренних дел осмотрели место происшествия и зафиксировали следы преступления. Также правоохранители изъяли значимые для расследования предметы и объекты.

Для установления причины смерти новорожденного назначен комплекс судебно-медицинских и криминалистических экспертиз.

«По уголовному делу создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов аппарата следственного управления, а также оперативных сотрудников органа полиции», – отметили СУ СК РФ по Брянской области.

Руководитель следственного управления взял расследование уголовного дела на личный контроль.